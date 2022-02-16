У Сіднеї акула смертельно поранила чоловіка — вперше з 1963 року

В Австралії, у місті Сідней акула завдала смертельного поранення плавцеві. Вважається, що це перший у місті напад акули зі смертельними наслідками з 1963 року.

Про це повідомила австралійська національна служба новин Nine News.

Інцидент стався 16 лютого близько 16:30 на публічному пляжі Літтл-Бей неподалік передмістя Сіднея Малабара. Рятувальники на гідроциклах та човнах виявили у воді людські останки. Очевидці розповіли, що чули крики чоловіка.