В Сиднее акула смертельно ранила мужчину — впервые с 1963 года

В Австралии, в городе Сидней, акула совершила смертельное нападение на пловца. Считается, что это первое в городе нападение акулы со смертельным исходом с 1963 года.

Об этом сообщила австралийская национальная служба новостей Nine News.

Инцидент произошел 16 февраля около 16:30 на публичном пляже Литтл-Бэй недалеко от пригорода Сиднея Малабара. Спасатели на гидроциклах и лодках обнаружили в воде остатки человека. Очевидцы рассказали, что слышали крики мужчины.