Уряд призначив нового очільника Держслужби з надзвичайних ситуацій

Кабінет міністрів призначив Сергія Крука головою Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу. У листопаді 2021 року Крука був призначений тимчасовим виконувачем обовʼязків голови ДСНС, після того як звільнили попереднього голову служби Миколу Чечоткіна.

Крук у 1999 році закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, а в 2008-му Київський національний університет внутрішніх справ. Має науковий ступінь — доктор наук з державного управління.

З жовтня 2014 року працював на посаді начальника Головного управління ДСНС України в Рівненській області.