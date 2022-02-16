Кабмин назначил нового главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Кабинет министров назначил Сергея Крука главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду. В ноябре 2021 года Крук был назначен временно исполняющим обязанности главы ГСЧС, после того как уволили предыдущего председателя Госслужбы Николая Чечёткина.

Крук в 1999 году окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины, а в 2008-м Киевский национальный университет внутренних дел. Имеет ученую степень доктора наук по государственному управлению.

С октября 2014 работал на должности начальника Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.