Влада Таїланду вирішила перейменувати столицю країни

Королівська вчена рада Таїланду оголосила про зміну офіційної назви столиці країни з Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Про це пише Bangkok News.

Напередодні Кабінет міністрів Таїланду схвалив проєкт щодо оновлення назв країн, територій, адміністративних зон і столиць. Нову назву столиці затвердять після того, як її перевірить спеціальний комітет.

Якщо Крунг-Тхеп-Маха-Накхон стане офіційною іноземною назвою столиці, то назва «Бангкок» укладатиметься в дужки. Також рада змінила написання географічних назв деяких інших країн, зокрема столиць. Наприклад, столиця Італії Рим писатиметься як Roma замість Rome, столиця Мʼянми — Най Пьі Тау замість Янгону, а замість Королівства Непал — Федеративна Демократична Республіка Непал.