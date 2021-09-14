Корінний народ Нової Зеландії виступив за перейменування країни

Корінний народ Нової Зеландії маорі запустив петицію із закликом офіційно перейменувати країну. Вони хочуть повернути їй історичну назву Аотеароа.

Про це пише The Guardian.

«Давно потрібно повернути мову маорі на своє законне місце першої та державної мови цієї країни. Ми полінезійська країна — ми Аотеароа», — йдеться у заяві лідерів партії маорі.

Вони зазначили, що Нова Зеландія — це голландська назва, яку дали країні колоніалісти. «Навіть голландці змінили свою назву — з Голландії на Нідерланди», — підкреслили маорі.

Також вони закликають уряд відновити історичні назви усіх топонімів в країні і перекласти їх мовою маорі протягом наступних п’яти років.

Маорі вважають, що «уряди, які змінюють один одного» та «нав’язування колоніального порядку денного» призвели до занепаду мови маорі — рівень володіння нею впав з 90% до 20% за останні 90 років.

Наразі новозеландці, зокрема і чиновники та політики, усе частіше почали використовувати назву Аотеаора як синонім Новій Зеландії. Прем’єр країни Джасінда Ардерн зазначила, що це позитивний момент, хоча офіційна зміна назви поки не на часі.

«Незалежно від того, змінимо ми це в законі чи ні, я не думаю, що це змінює той факт, що новозеландці все частіше використовують назву Аотеароа, і я думаю, що цей перехід вітається», — пояснила вона.

Назва Аотеароа для Нової Зеландії використовується корінним народом маорі, який останнім часом має все більший і більший вплив серед місцевого населення. Також маорі намагаються все активніше брати участь у політиці країни. Існує кілька варіантів перекладу Аотеароа з мови маорі, найбільш поширений з них – «довга біла хмара». Раніше маорі називали так лише північний острів Нової Зеландії, але з кінця 19 століття називають так всю країну.