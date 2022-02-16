«єCмартфони» для людей від 60 років не можна буде продати чи передати іншому. Їх прив’яжуть до конкретних абонентів

Міністерство цифрової трансформації України планує прив’язати «єСмартфони» до конкретних абонентів, які беруть участь у державній програмі. Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.

Про це в інтерв’ю dev.ua розповів заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

«Хтось захоче ж передавати ці смартфони. Але ми з мобільними операторами знайшли інший спосіб. І точно забезпечимо те, щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому. Сім-карта буде прив’язана, наприклад, до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив’язаним до паспорта для мінімізації шахрайства», — розповів Вискуб.

Також мобільні оператори пропонують встановити спеціальний додаток, який дозволить контролювати незмінність користувача.

Закупівельна ціна смартфона становитиме 4—5 тисяч гривень, він міститиме NFC-модуль. Один з потенційних постачальників, з яким ведуться переговори, — це компанія Samsung.

Очікується, що смартфони зможуть отримати 8,5 мільйона українців, але тільки 3,5 мільйона з них уже пройшли повний курс вакцинації.