Володимир Зеленський лідирує у президентському рейтингу. Петро Порошенко на другому місці

Президент Володимир Зеленський має найбільший рейтинг серед усіх конкурентів. За нього готові проголосувати 25,1% тих, хто визначився і буде голосувати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології упродовж 5—13 лютого.

За пʼятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка готові проголосувати 21,8% респондентів, що визначилися, за лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко — 11,8%, за лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка — 8,3%, за ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — 7,2%.

Ще у січні підтримка Зеленського становила 23,5% серед тих, хто визначилися, а у Порошенка — 20,9%. Відтак примітно, що підтримка обох політиків зростає.