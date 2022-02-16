Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Петр Порошенко на втором месте

Президент Владимир Зеленский имеет самый большой рейтинг среди всех конкурентов. За него готовы проголосовать 25,1% тех, кто определился и будет голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии на протяжении 5 — 13 февраля.

За пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы проголосовать 21,8% определившихся респондентов, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 11,8%, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 8,3%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 7,2%.

Еще в январе поддержка Зеленского составила 23,5% среди определившихся, а у Порошенко — 20,9%. Примечательно, что поддержка обоих политиков растет.