У Канаді далекобійники зняли блокаду автотраси на кордоні зі США. Вони вимагали скасувати обовʼязкову вакцинацію

Канадські далекобійники зняли блокаду автотраси на кордоні зі Сполученими Штатами Америки після того, як у ситуацію втрутився премʼєр-міністр країни Джастін Трюдо.

Про це повідомляє ВВС.

Протест канадських далекобійників змусив автомобільні заводи у США та Канаді призупинити або скоротити виробництво, тож побоюючись значних, втрат Трюдо втрутився у ситуацію. Він розширив можливості місцевої поліції і дозволив залучити до роботи Королівську кінну поліцію, аби зупинити протест.

Крім того, голова поліцейського управління столиці країни Оттави Пітер Слолі подав у відставку через неспроможність впоратися з далекобійниками.

«З початку цієї демонстрації я зробив усе можливе, щоб зберегти місто в безпеці та покласти край цій безпрецедентній та непередбачуваній кризі», — сказав він.

Демонстранти, які блокували центр канадської столиці Оттави, виступали проти коронавірусних обмежень, зокрема, проти закону, схваленого 15 січня, згідно з яким усі водії фур, що прибувають до Канади, мають бути вакциновані. Вони закликали уряд піти у відставку, попри те що більшість заходів ввела місцева влада, а не федеральна.

Наразі 90% канадських водіїв вантажівок вакцинованы від COVID-19.