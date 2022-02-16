У Канаді далекобійники зняли блокаду автотраси на кордоні зі США. Вони вимагали скасувати обовʼязкову вакцинацію

Канадські далекобійники зняли блокаду автотраси на кордоні зі Сполученими Штатами Америки після того, як у ситуацію втрутився премʼєр-міністр країни Джастін Трюдо.
Про це повідомляє ВВС.
Протест канадських далекобійників змусив автомобільні заводи у США та Канаді призупинити або скоротити виробництво, тож побоюючись значних, втрат Трюдо втрутився у ситуацію. Він розширив можливості місцевої поліції і дозволив залучити до роботи Королівську кінну поліцію, аби зупинити протест.
Крім того, голова поліцейського управління столиці країни Оттави Пітер Слолі подав у відставку через неспроможність впоратися з далекобійниками.
«З початку цієї демонстрації я зробив усе можливе, щоб зберегти місто в безпеці та покласти край цій безпрецедентній та непередбачуваній кризі», — сказав він.
Демонстранти, які блокували центр канадської столиці Оттави, виступали проти коронавірусних обмежень, зокрема, проти закону, схваленого 15 січня, згідно з яким усі водії фур, що прибувають до Канади, мають бути вакциновані. Вони закликали уряд піти у відставку, попри те що більшість заходів ввела місцева влада, а не федеральна.
Наразі 90% канадських водіїв вантажівок вакцинованы від COVID-19.
- Акція протесту далекобійників «Колона за свободу» розпочалася 23 січня у Ванкувері. Звідти вантажівки вирушили до столиці Канади, дорогою до них долучалися десятки нових учасників.
- 28 січня протестувальники прибули до Оттави, де стали табором біля будівлі парламенту у центрі міста. Більшість людей підтримують протестувальників, проте є і ті, які вийшли на мітинг, вимагаючи припинити акцію, бо гудки далекобійників та гучна музика заважають місцевим мешканцям.
- У середині січня Канада та США затвердили вимогу про обов’язкову вакцинацію для людей, які перетинають кордон. Невакцинованим далекобійникам зі США заборонено в’їжджати до Канади, а їхні канадійські колеги зобов’язані після повернення зі Сполучених Штатів перебувати на 14-денному карантині.