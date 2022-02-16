В Канаде дальнобойщики сняли блокаду автотрассы на границе с США. Они требовали отменить обязательную вакцинацию

Канадские дальнобойщики сняли блокаду автотрассы на границе с США после того, как в ситуацию вмешался премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Об этом сообщает BBC.

Протест канадских дальнобойщиков вынудил автомобильные заводы в США и Канаде приостановить или сократить производство, но, опасаясь значительных потерь, Трюдо вмешался в ситуацию. Он расширил возможности местной полиции и позволил вовлечь в работу Королевскую конную полицию, чтобы остановить протест.

Кроме того, глава полицейского управления столицы страны Оттавы Питер Слоли подал в отставку из-за не способности справиться с дальнобойщиками.

«С начала этой демонстрации я сделал все возможное, чтобы сохранить город в безопасности и положить конец этому беспрецедентному и непредсказуемому кризису», — сказал он.

Демонстранты, блокировавшие центр канадской столицы Оттавы, выступали против коронавирусных ограничений, в частности, против закона, одобренного 15 января, согласно которому все водители фур, прибывающих в Канаду, должны быть вакцинированы. Они призвали правительство уйти в отставку, несмотря на то, что большинство мер ввели местные власти, а не федеральные.

В настоящее время 90% канадских водителей грузовиков вакцинированы от COVID-19.