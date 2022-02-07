В столице Канады объявили чрезвычайное положение из-за протестов дальнобойщиков против вакцинации

В столице Канады Оттаве ввели режим чрезвычайного положения из-за блокировки города дальнобойщиками, протестующими против обязательной вакцинации против коронавируса для водителей, пересекающих границу с США.

Об этом сообщает Reuters.

Мэр Оттавы Джим Уотсон заявил, что протестующие представляют «серьезную опасность и угрозу безопасности жителей», поэтому было решено ввести такие меры.

Отметим, в акции протеста принимают участие тысячи дальнобойщиков и других протестующих, требующих отмены обязательной вакцинации и других ограничений, сотни грузовиков стоят возле парламента Канады. По оценкам полиции, в акциях принимают участие до 10 тысяч человек, правоохранители выписывают штрафы, однако признают, что у них нет достаточно ресурсов, чтобы остановить акцию протеста.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заболевший коронавирусом и находящийся на самоизоляции, вместе с семьей выехал из своего дома в центре Оттавы из соображений безопасности.

В то же время, Трюдо исключает привлечение военных для разгона протеста.