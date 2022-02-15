Кабмін затвердив повний склад комісії з обрання директора НАБУ. Але висунув одну умову

Кабінет міністр затвердив повний склад із шести осіб у комісію з обрання директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Відповідне рішення № 148-р уряд ухвалив 15 лютого.

До складу комісії ввійшли троє представників від України — Микола Кучерявенко, Кирило Легких та Олексій Савчук, і троє представників від міжнародної спільноти — Карен Грінавей, Повілас Малакаускас, Драго Кос.

Спочатку уряд затвердив лише 5 із 6 осіб і відмовився затверджувати до складу комісії Драго Коса, який є членом комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Тепер же Кабмін вніс його до складу нової комісії, але висунув умову, що повноваження Драго Коса починаються наступного дня після того, як він вийде зі складу комісії з обрання голови САП.

Раніше керівник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін повідомляв, що Кабінет міністрів таємно затвердив лише пʼятьох членів комісії з обрання директора Національного антикорупційного бюро, замість шести, як це передбачено законом. Голова ЦПК зазначив, що своїм рішенням Кабмін дав підстави суду зірвати конкурс на директора НАБУ або скасувати його результати. Раніше він акцентував увагу на тому, що на Україну чекає «таке ж пекло», що і з конкурсом на очільника САП.