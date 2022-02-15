Кабмин утвердил полный состав комиссии по избранию директора НАБУ. Но выдвинул одно условие

Кабинет министр утвердил полный состав из шести человек в комиссию по избранию директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Соответствующее решение № 148-р правительство приняло 15 февраля.

В состав комиссии вошли три представителя от Украины — Николай Кучерявенко, Кирилл Легких и Алексей Савчук, и три представителя от международного сообщества — Карен Гринавей, Павилас Малакаускас и Драго Кос.

Сначала правительство утвердило только 5 из 6 человек и отказалось утверждать в состав комиссии Драго Коса, который является членом комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Теперь же Кабмин внес его в состав новой комиссии, но выдвинул условие, что полномочия Драго Коса начинаются на следующий день после того, как он выйдет из состава комиссии по избранию главы САП.

Ранее глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин сообщал, что Кабинет министров тайно утвердил только 5 членов комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро вместо шести, как это предусмотрено законом. Глава «ПК отметил, что своим решением Кабмин дал основания суду сорвать конкурс на директора НАБУ или отменить его результаты. Ранее он акцентировал внимание на том, что Украину ждет «такой же ад», что и с конкурсом на главу САП.