Глава ЦПК: Кабмин «подорвал» конкурс на директора НАБУ, «выкинув» международного эксперта

Руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин сообщил, что Кабинет министров тайно утвердил лишь пять членов комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро, вместо шести, как это предусмотрено законом.

Об этом сообщил в своем Telegram.

По его словам, министры выбросили из тройки международных экспертов Драго Коса, который еще выбирает и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. «Последний, напомню, является членом комиссии по избранию главы САП и не дает Банковой сфальсифицировать/сорвать этот конкурс», — пояснил Шабунин.