Сина президента Туркменістану зареєстрували на майбутні вибори. Його називають основним наступником

Сина президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова Сердара зареєстрували кандидатом на майбутні вибори. Його називають наступником чинного президента.
Про це повідомляється на сайті ЦВК Туркменістану.
Зазначається, що 15 лютого відбулося засідання комісії, на якому Сердара Бердимухамедова зареєстрували кандидатом. Це було єдине питання порядку денного.
Сердару видали посвідчення кандидата у президенти. У ЦВК зазначили, що реєстрація кандидатів триває.
Саме сина Бердимухамедова вважають його наступником на посаді президента. У лютому 2021 року Сердара призначили віцепрем’єр-міністром країни.
- 12 лютого президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов вирішив піти з посади та провести позачергові президентські вибори. За словами 64-річного Бердимухамедова, «два роки тому він досяг віку Пророка», тому вирішив «відкрити дорогу до державного управління на новому етапі розвитку країни молодим керівникам, вихованим у духовному середовищі та відповідно до високих вимог сучасності». При цьому він продовжить роботу на посаді голови верхньої палати парламенту. Вибори мають відбутися 12 березня.
- Бердимухамедов та його оточення повністю контролюють державу і громадськя життя у країні. Туркменістан вважається однією з найбільш закритих держав світу, там активно насаджується культ особи Бердимухамедова. У всіх рейтингах свободи Туркменістан посідає останні місця.