Сына президента Туркменистана зарегистрировали на предстоящие выборы. Его называют основным преемником

Сына президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердара зарегистрировали кандидатом на предстоящие выборы. Его называют преемником действующего президента.
Об этом сообщается на сайте ЦИК Туркменистана.
Отмечается, что 15 февраля состоялось заседание комиссии, на котором Сердар Бердимухамедов был зарегистрирован как кандидат. Это был единственный вопрос повестки дня.
Сердару выдали удостоверение кандидата в президенты. В ЦИК отметили, что регистрация кандидатов продолжается.
Именно сын Бердимухамедова считается его преемником в должности президента. В феврале 2021 года Сердара назначили вице-премьер-министром страны.
- 12 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил уйти с поста и провести внеочередные президентские выборы. По словам 64-летнего Бердымухамедова, «два года назад он достиг возраста Пророка», поэтому решил «открыть дорогу в государственное управление на новом этапе развития страны молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности». При этом он продолжит работу на посту главы верхней палаты парламента. Выборы должны сосояться 12 марта.
- Бердымухамедов и его окружение полностью контролируют государство и общественную жизнь в стране. Туркменистан считается одним из наиболее закрытых государств мира, там активно насаждается культ личности Бердымухамедова. Во всех рейтингах свободы Туркменистан занимает последние места.