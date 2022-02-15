Сына президента Туркменистана зарегистрировали на предстоящие выборы. Его называют основным преемником

Сына президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердара зарегистрировали кандидатом на предстоящие выборы. Его называют преемником действующего президента.

Об этом сообщается на сайте ЦИК Туркменистана.

Отмечается, что 15 февраля состоялось заседание комиссии, на котором Сердар Бердимухамедов был зарегистрирован как кандидат. Это был единственный вопрос повестки дня.

Сердару выдали удостоверение кандидата в президенты. В ЦИК отметили, что регистрация кандидатов продолжается.

Именно сын Бердимухамедова считается его преемником в должности президента. В феврале 2021 года Сердара назначили вице-премьер-министром страны.