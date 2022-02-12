«Достиг возраста Пророка». Президент Туркменистана решил покинуть должность

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил уйти с поста и провести внеочередные президентские выборы.

Об этом он заявил на заседании верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) при принятии национальной программы развития на 30 лет.

«Как вы знаете, ровно 15 лет назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране прошли выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на высшую государственную должность, оказав тем самым огромное доверие. Вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности президента Туркменистана, одновременно исполняю обязанности главы Кабинета министров Туркменистана, главы Государственного совета безопасности, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша», — сказал он.

По словам 64-летнего Бердымухамедова, «два года назад он достиг возраста Пророка», поэтому решил «открыть дорогу в государственное управление на новом этапе развития нашей страны молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», а сам продолжит свою работу в должности главы верхней палаты парламента.

По предварительным данным, выборы пройдут 12 марта.