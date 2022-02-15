КМІС: Кількість українців, які готові чинити опір Росії у разі вторгнення, зростає

Кількість українців, які готові протистояти Росії у разі вторгнення, зростає. За два місяці їхня кількість зросла з 50,2% до 57,5%.

Про це йдеться в опитуванні КМІС за 5—13 лютого 2022 року.

Готовність до опору зростає у всіх регіонах, крім сходу України. Загалом 37,3% опитаних планують чинити збройний опір у разі вторгнення Росії до їхнього населеного пункту, а 25% планують опиратися шляхом участі в різних акціях протесту, маршах, бойкотах тощо.

12,4% опитаних зазначили, що планують виїхати в інший регіон України, а 7,5% — за кордон. Натомість 17,9% не планують нічого робити у разі вторгнення.

Найбільше готові опиратися Росії виборці партій «Європейська солідарність», «Українська стратегія Гройсмана», «Сила і честь», «Свобода», УДАР, «Батьківщина», «Радикальна партія Ляшка» та «Слуга народу». Найменше — виборці «Партії Шарія» та ОПзЖ.

Серед опитаних чоловіків 71,9% зазначили, що будуть чинити опір, з них 60,4% готові брати зброю до рук. Серед жінок — 45,6% будуть чинити опір, 18,1% — зі зброєю в руках.