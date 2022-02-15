КМИС: Количество украинцев, готовых сопротивляться России в случае вторжения, растет

Количество украинцев, готовых противостоять России в случае вторжения, растет. За два месяца их количество выросло с 50,2% до 57,5%.

Об этом говорится в опросе КМИС за 5—13 февраля 2022 года.

Готовность к сопротивлению растет во всех регионах, кроме востока Украины. В общей сложности 37,3% опрошенных планируют оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения России в их населенный пункт, а 25% планируют сопротивляться путем участия в различных акциях протеста, маршах, бойкотах и т. д.

12,4% опрошенных отметили, что планируют уехать в другой регион Украины, а 7,5% — за границу. 17,9% не планируют ничего делать в случае вторжения.

Наиболее готовы сопротивляться России избиратели партий «Европейская солидарность», «Украинская стратегия Гройсмана», «Сила и честь», «Свобода», УДАР, «Батьківщина», «Радикальная партия Ляшко» и «Слуга народа». Меньше всего — избиратели «Партии Шария» и ОПзЖ.

Среди опрошенных мужчин 71,9% отметили, что будут сопротивляться, из них 60,4% готовы брать оружие в руки. Среди женщин — 45,6% будут сопротивляться, 18,1% — с оружием в руках.