«Деескалації не бачимо». НАТО і МЗС України прокоментували заяву Росії про відвід частини військ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявили, що наразі немає ознак деескалації з боку РФ. Перед цим Росія заявила про закінчення навчань і відвід військ.

«Поки що ми не бачили жодних свідчень деескалації. Є сигнали з боку Москви про те, що дипломатичні зусилля мають продовжуватися. Це дає підстави для обережного оптимізму», — цитує слова Столтенберга Reuters.

Водночас Дмитро Кулеба наголосив, що в Україні є правило: «Ми не віримо тому, що чуємо, ми віримо тому, що бачимо».

«Якщо за цими заявами піде реальне відведення, ми повіримо в початок справжньої деескалації», — наголосив міністр.