Американський стартап представив випромінювач для знищення груп дронів

Американський стартап Epirus представив імпульсний електромагнітний випромінювач Leonidas Pod для боротьби із групами дронів.

Про це пише Defense News.

Leonidas Pod насамперед має зацікавити військових. Випромінювач виконаний за новою технологією (транзистори з нітриду галію), що робить його легким і компактним. Важить випромінювач менше ніж 24 кілограми.

У Epirus заявляють, що Leonidas Pod може швидко стріляти по цілях без перегріву і перезарядки. Він здатний працювати як у режимі опромінення цілі, так і в режимі постійного випромінювання для організації безпольотної зони.