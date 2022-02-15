Американский стартап представил излучатель для уничтожения групп дронов

Американский стартап Epirus представил импульсный электромагнитный излучатель Leonidas Pod для борьбы с группами дронов.

Об этом пишет Defense News.

Leonidas Pod в первую очередь должен заинтересовать военных. Излучатель выполнен по новой технологии (транзисторы из нитрида галлия), что делает его легким и компактным. Весит излучатель менее 24 кг.

В Epirus заявляют, что Leonidas Pod может быстро стрелять по целям без перегрева и перезарядки. Он способен работать как в режиме облучения цели, так и в режиме постоянного излучения для организации бесполетной зоны.