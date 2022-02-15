СБУ затримала «журналіста», який поширював російські фейки й організовував проплачені мітинги

Служба безпеки України затримала українця, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах і організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Дії чоловіка мали розхитати внутрішньополітичну ситуацію в Україні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії. Співробітники СБУ встановили, що громадянин, який позиціонував себе «журналістом» і «лідером думок», погодився на співпрацю з представниками Росії. Інструкції зловмисник отримував через інтернет, а оплату — через заборонені електронні гаманці. «Журналіст» регулярно звітував перед своїми кураторами через спеціально створений Telegram-канал.

«На початку його співпраці з кураторами він отримував вказівки нав’язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати суспільною думкою українців, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей із країнами-партнерами», — повідомляє СБУ.

Зокрема, він неодноразово виступав в ефірах російських і українських телеканалів, які зараз перебувають під санкціями, і просував ідею про нібито перебування України під зовнішнім управлінням, відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення. Ті самі меседжі він проштовхував через рейтингові Telegram-канали, на що йому окремо виділяли фінансування.

Слідство встановило, що підозрюваний регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами. З ними він обговорював деталі «інформкампаній» та отримував готівку для фінансування злочинних акцій.

Пізніше куратори зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати проплачені протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для «масовки» людей, які мали імітувати соціальне невдоволення чинною владою.

«Останнє завдання «медійника» — розпочати збір підписів за імпічмент чинного президента. Зловмисник погодився за грошову винагороду підробити понад мільйон підписів, нібито від імені українців», — йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали чоловіка та повідомили йому про підозру. За даними «Бабеля», йдеться про Івана Росаду. Згідно з інформацією з відкритих джерел, Росада, серед іншого, співпрацював із російським пропагандистським каналом «Звезда».