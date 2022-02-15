Bihus.Info: Нардеп Трухін контролює членів бюджетного комітету Ради

Арістова змістили після пропозиції на засіданні від члена комітету Арсенія Пушкаренка (наближеного до Трухіна). Пушкаренко висловив невдоволення роботою Арістова та запропонував його замінити. На початку вересня відбулася неформальна зустріч членів комітету, на якій обговорили кадрові зміни, зокрема у підкомітеті, який впливає на розподіл бюджетних грошей на округи.

На зустрічі було обговорено також те, що міністру фінансів Сергію Марченку потрібно показати, хто контролює комітет. 21 вересня Марченко прийшов на комітет представляти бюджет на 2022 рік. Нардеп Ігор Молоток, з яким Трухін дуже часто спілкується у Раді, попросив голову комітету проголосувати кілька кадрових питань. Ця пропозиція збігається із планами на непублічній зустрічі.

Арістов відмовився ставити на голосування питання та оголосив перерву, але депутати зібралися без нього і змінили план на засідання. Потім у присутності Арістова вони змінили голову підкомітету з Бюджетного кодексу. Ним став Пушкаренко, а «слуга» Анатолій Драбовський став співголовою комісії, яка займається розподілом грошей на депутатські округи. Керівниками груп з підготовки бюджету на 2022 рік призначили Трухіна і близьку до нього депутатку від СН Олену Копанчук.

Призначення, прийняті того дня, Арістов так і не підписав, тому «група» Трухіна кілька разів зривала кворум.

У просуванні питань Трухіна брали участь і інші члени комітету. Серед них Ігор Крулько із «Батьківщини» та депутат групи «За майбутнє» Анатолій Урбанський. Загалом, за підрахунками журналістів, Трухін впливає на близько 20 своїх колег із 34 членів комітету.

Журналісти зазначають, що попри резонансну ДТП ситуація із впливом Трухіна не змінилася.