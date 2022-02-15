Бойовики на Донбасі поранили ще одного військового

На Донбасі, в зоні бойових дій 14 лютого поранення отримали двоє військових — перший внаслідок обстрілу отримав поранення середньої тяжкості, а стан другого — задовільний.

Штаб ООС повідомляє, що за вчора бойовики пʼять разів вели обстріли — в районах Трьохізбенки, Новотроїцького, Пісків та Марʼїнки. Вогонь вівся із протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Марʼїнки бойовики використали дрон для скидання пострілу ВОГ-17. Крім цього на Донеччині зафіксували російський безпілотник «Орлан-10», який перетинав лінію розмежування.

Станом на 07:00 15 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.