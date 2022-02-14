Бойовики на Донбасі поранили українського військового. ЗСУ збили ворожий безпілотник

Бойовики на Донбасі тричі протягом доби обстрілювали українські позиції. Унаслідок обстрілів один боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це пише пресцентр ООС.

Там зазначили, що ворог відкривав вогонь з протитанкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки задіяли безпілотник, з якого скинули постріл ВОГ-17.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника. Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення», — йдеться у повідомленні.

Поранений військовий перебуває у госпіталі. Стан його здоров’я — середньої важкості.