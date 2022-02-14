Французькі журналісти поїхали через Росію в окупований Донецьк робити сюжети про терористів. РНБО звернулась до Служби безпеки

Рада національної безпеки та оборони звернулась до Служби безпеки через візит французьких журналістів каналу TF1 на окупований Донбас, куди вони вʼїхали не через українські пункти пропуску, а з боку Росії.
Про це РНБО повідомила у понеділок, 14 лютого.
Перетин кордону не через український пункт в’їзду-виїзду є порушенням закону України. Французькі журналісти вʼїхали через «Ізварине» з боку Росії.
Крім цього, у своїх телесюжетах журналісти показали наступне:
- як поспілкувались із ватажком терористичного угруповання «ДНР» Денисом Пушиліним;
- терорістів, які бажають миру;
- те, що Україна намагається ініціювати подальше ведення військових дій на Донбасі.
Ось перший сюжет (за участі ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна), другий, третій.
- YouTube у ніч проти 4 лютого видалив низку каналів, які повʼязані із бойовиками «ЛНР» та «ДНР». Зокрема, заблоковані канали «Луганського інформаційного центру», «державної телерадіокомпанії ЛНР», «міністерства інформації «ДНР», «народної міліції «ДНР», «народної міліції «ЛНР». Пізніше Facebook заблокував терористів. У бан потрапила сторінка «народної міліції ЛНР».