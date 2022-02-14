Французские журналисты поехали через Россию в оккупированный Донецк делать сюжеты о террористах. СНБО обратился в Службу безопасности

Совет национальной безопасности и обороны обратился в Службу безопасности из-за визита французских журналистов канала TF1 на оккупированный Донбасс, куда они въехали не через украинские пункты пропуска, а со стороны России.

Об этом СНБО сообщил в понедельник, 14 февраля.

Пересечение границы не через украинские пункты въезда-выезда — это нарушение закона Украины. Французские журналисты въехали через «Изварино» со стороны России.

Кроме того, в своих телесюжетах журналисты показали следующее:

как пообщались с главарем террористической группировки «ДНР» Денисом Пушилиным;

террористов, желающих мира;

то, что Украина пытается инициировать дальнейшее ведение военных действий на Донбассе.

Вот первый сюжет (с участием главаря «ДНР» Дениса Пушилина), второй, третий.