YouTube также удалил каналы боевиков «Л/ДНР»

Видеохостинг YouTube в ночь на 4 февраля удалил ряд каналов, связанных с боевиками «ЛНР» и «ДНР»

В частности, заблокированы каналы «Луганского информационного центра», «государственной телерадиокомпании ЛНР», «министерства информации ДНР», «народной милиции ДНР», «народной милиции ЛНР».

При попытке найти эти каналы появляется надпись «Эта учетная запись заблокирована из-за нарушения правил сообщества».

«Минувшей ночью был удален канал «Луганского Информационного Центра» в популярном видеохостинге YouTube, причем это было сделано очень бесцеремонно, без предупреждений и сообщений. За что, почему, как — непонятно», — отметили в «ЛНР».

Кроме каналов боевиков, YouTube также удалил каналы нардепа Нестора Шуфрича UkrLive и «Перший незалежний». На самих каналах это назвали «актом цензуры» и сообщили, что изменили адрес вещания на YouTube.