Вчений, який передбачав зіткнення ступеня Falcon 9 із Місяцем, заявив, що помилився. Це буде китайська ракета

Астроном Білл Грей, який повідомляв про те, що ступінь ракети Falcon 9 у березні вріжеться в Місяць, заявив, що був неправий, і швидше за все, йдеться про китайську ракету.

Про це пише The Verge.

Грей спеціалізується на розробці програмного забезпечення, яке відстежує обʼєкти, що зближуються із Землею. Він розповів, що отримав листа з Лабораторії реактивного руху NASA, яка відстежує активні космічні місії. Лабораторія має власну систему стеження і впевнена у тому, що ступінь Falcon 9, запущеної у 2015 році, не може прямувати в бік Місяця.

Після цього фахівець перевірив інші запуски космічних апаратів, які могли б відповідати обʼєкту, який зараз наближається до Місяця. Так він виявив китайську місію Changʼe 5-T1, яку запустили в жовтні 2014 року. Після реконструкції ймовірної траєкторії руху апарату Грей дійшов висновку, що на початку березня з Місяцем має зіткнутися китайська ракета Long March 3C, яка виводила на орбіту апарат.

Водночас астроном зазначив, що було б ідеально, якби космічні агенції повідомляли вченим більше інформації про космічні запуски, траєкторії та останнє місце розташування своїх ракет. За його словами, так їх легше буде ідентифікувати.