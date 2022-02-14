У Києві в кожному районі створили комісії з питань евакуації населення

У Києві на рівні КМДА та в кожному районі створили комісії з питань евакуації населення. План евакуації визначає місця збірних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на брифінгу у понеділок.

«Міські служби отримали інструкції і працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації військового характеру. Сьогодні головне завдання — стабільна робота розгалуженої інфраструктури життєзабезпечення столиці та підготовка до захисту міста у випадку військового нападу. Підкреслю: в цій ситуації ми діємо за чітким планом. Скоординовано працюють сили цивільного захисту Києва. Це — комунальні, аварійно-рятувальні служби та інші. Загалом йдеться про 13,5 тисячі людей особового складу та понад 780 одиниць техніки», — повідомив Кличко.

Мер підкреслив, що важливим для стабільності ситуації і життєзабезпечення міста є безперебійне енерго- тепло- та водопостачання. За його словами, в надзвичайній ситуації Київ зможе на 10 діб забезпечити безперебійне електропостачання для медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури та соціальних установ.

Об’єкти критичної інфраструктури наразі готують до роботи в таких умовах, зокрема підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком на випадок відсутності мобільного зв’язку та інтернету.

«Удосконалюємо ми і систему оповіщення, яка охоплює як персонал міських служб, так і населення. Розробили також нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво виділимо з бюджету міста майже 11 млн грн», — сказав Кличко.

Наразі у столиці до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ — вони розташовані на об’єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту працівників.

«Також є 4 500 споруд подвійного використання, де в разі надзвичайної ситуації можуть укритися мешканці міста. Це —підземні паркінги і переходи, заглиблені станції метро, підвали та напівпідвали», — повідомив мер.

Карта розташування укриттів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

У мирний час споруди подвійного використання можуть застосовуватись для господарської діяльності, тому там можуть бути магазини, аптеки, кафе чи перукарні.

«Але в разі надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері і надати захист населенню», — зазначив мер.