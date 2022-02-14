В Киеве в каждом районе создали комиссии по эвакуации населения

В Киеве на уровне КГГА и в каждом районе создали комиссии по эвакуации населения. План эвакуации определяет места сборных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы размещения населения.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге в понедельник.

«Городские службы получили инструкции и работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Сегодня главная задача — стабильная работа разветвленной инфраструктуры жизнеобеспечения столицы и подготовка к защите города в случае военного нападения. Подчеркну: в этой ситуации мы действуем по четкому плану. Скоординированно работают силы гражданской защиты Киева. Это коммунальные, аварийно-спасательные службы и другие. В общей сложности речь идет о 13,5 тысячи людей личного состава и более 780 единиц техники», — сообщил Кличко.

Мэр подчеркнул, что важным для стабильности ситуации и жизнеобеспечения города является бесперебойное энерго- тепло- и водоснабжение. По его словам, в чрезвычайной ситуации Киев сможет на 10 суток обеспечить бесперебойное электроснабжение для медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры и социальных учреждений.

Объекты критической инфраструктуры готовят к работе в таких условиях, в частности предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью на случай отсутствия мобильной связи и интернета.

«Совершенствуем мы и систему оповещения, которая охватывает как персонал городских служб, так и население. Разработали также новую систему оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство выделим из бюджета города около 11 млн грн», — сказал Кличко.

В столице в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 убежищ — они расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работников.

«Также есть 4 500 сооружений двойного использования, где в случае чрезвычайной ситуации могут укрыться жители города. Это подземные паркинги и переходы, углубленные станции метро, подвалы и полуподвалы», — сообщил мэр.

Карта расположения укрытий на случай чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

В мирное время объекты двойного использования могут применяться для хозяйственной деятельности, поэтому там могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские.

«Но в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению», — отметил мэр.