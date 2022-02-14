У США помер режисер «Мисливців за привидами» Райтман

У США помер режисер та продюсер Айван Райтман, відомий за фільмами «Мисливці за привидами».

Про це пише Associated Press.

Митець помер уві сні у своєму будинку в Монтесіто (Каліфорнія) 12 лютого. «Наша родина перебуває в жалобі за несподіваною втратою чоловіка, батька та дідуся, який навчив нас завжди шукати в житті магію», — йдеться у спільній заяві дітей режисера.

Райтман виступав режисером та продюсером усіх частин «Мисливців за привидами», знятих у різні роки, починаючи з 1984-го. Крім цього, він брав участь у створенні таких картин, як «Близнюки», «Поліцейський з дитсадка», «Бетховен», «Космічний джем», «Шість днів, сім ночей», «Убий мене ніжно» та «Євротур». Фільми Райтмана кілька разів номінувалися на «Оскар», а на честь самого режисера встановлено іменну зірку на «Алеї слави» у Голлівуді.