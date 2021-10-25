Помер актор Джеймс Майкл Тайлер, який знімався у серіалі «Друзі»

У 59-річному віці помер американський актор Джеймс Майкл Тайлер. Його найбільш відома роль — менеджер кав’ярні Central Park Гантер у серіалі «Друзі».

Про це повідомляється на сторінці серіалу в Instagram.

«Warner Bros. Television сумує про втрату Джеймса Майкла Тайлера, улюбленого актора і невідʼємної частини нашої сімʼї «Друзі», — йдеться в повідомленні.

Причиною смерті став рак простати, який у актора діагностували ще в 2018 році.

Тайлер знявся у 148 епізодах серіалу — більше, ніж будь-який інший герой другого плану. Загалом він брав участь у зйомках з 1994 до 2004 року.

У 2021 році він також знявся у спеціальному епізоді «Друзі: возз’єднання». Після виходу епізоду він зізнався публічно, що бореться з онкологією.

Окрім «Друзів», актор знімався у серіалах «Сабріна — маленька відьма», «Клініка», «Журнал мод » та «Епізоди».