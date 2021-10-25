Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, который снимался в сериале «Друзья»

В 59-летнем возрасте умер американский актер Джеймс Майкл Тайлер. Его наиболее известная роль — менеджер кофейни Central Park Хантер в сериале «Друзья».

Об этом сообщается на странице сериала в Instagram.

«Warner Bros. Television скорбит о потере Джеймса Майкла Тайлера, любимого актера и неотъемлемой части нашей семьи «Друзей», — говорится в сообщении.

Причиной смерти стал рак простаты, который у актера диагностировали еще в 2018 году.

Тайлер снялся в 148 эпизодах сериала — больше, чем любой другой герой второго плана. В целом он участвовал в съемках с 1994 по 2004 год.

В 2021 году он также снялся в специальном эпизоде «Друзья: воссоединение». После выхода эпизода он признался публично, что борется с онкологией.

Кроме «Друзей», актер снимался в сериалах «Сабрина — маленькая ведьма», «Клиника», «Журнал мод» и «Эпизоды».