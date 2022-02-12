МЗС України запевняє в сильній позиції країни та закликає «зберігати спокій і не сіяти паніку»

Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки жорстких санкцій у США та ЄС, поставкам зброї та наданій макрофінансовій допомозі.
Таку заяву в суботу, 12 лютого, оприлюднило Міністерство закордонних справ України.
«Ми продовжуємо працювати задля зниження напруги та мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримати Росію в руслі дипломатичного діалогу», — заявили в МЗС.
Також в зовнішньополітичному відомстві запевнили, що українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерам і оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати своєчасні дії.
«Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність і сіють паніку», — закликали в міністерстві.
Окремо в МЗС запевнили, що Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові дати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.
- Зазначимо, 11 лютого відбулося виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони України у Харкові. РНБО затвердила Стратегію морської безпеки України. За словами секретаря Ради Олексія Данілова, такий проєкт стратегічного документу у сфері морської безпеки в Україні розробили вперше.
- Напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наразі у 13 прикордонних областях батальйони територіальної оборони укомплектовані на понад 70%. До кінця березня їх укомплектують на 90%.
- 11 лютого радник Байдена з безпеки заявив, що Росія може вторгнутися в Україну й до завершення Олімпіади в Пекіні. Проте Штати не знають ані дати, ані формату. За даними Bloomberg, вторгнення може розпочатися 15 лютого.
- Після цього міністерства закордонних справ низки держав одне за одним почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну та відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиками вторгнення військ Росії. Раніше виїхати з України закликав президент США Байден.