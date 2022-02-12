МИД Украины заверяет в сильной позиции страны и призывает «сохранять спокойствие и не сеять панику»

У Украины сильная позиция благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки жестких санкций в США и ЕС, поставкам оружия и предоставленной макрофинансовой помощи.

Такое заявление в субботу, 12 февраля, обнародовало Министерство иностранных дел Украины.

«Мы продолжаем работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержать Россию в русле дипломатического диалога», — заявили в МИД.