МИД Украины заверяет в сильной позиции страны и призывает «сохранять спокойствие и не сеять панику»

У Украины сильная позиция благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки жестких санкций в США и ЕС, поставкам оружия и предоставленной макрофинансовой помощи.
Такое заявление в субботу, 12 февраля, обнародовало Министерство иностранных дел Украины.
«Мы продолжаем работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержать Россию в русле дипломатического диалога», — заявили в МИД.
Также во внешнеполитическом ведомстве заверили, что украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами и оперативно получает необходимую информацию, позволяющую предпринимать своевременные действия.
«Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность и сеющих панику действий», — призвали в министерстве.
Отдельно в МИДе заверили, что Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.
- Отметим, 11 февраля состоялось выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в Харькове. СНБО утвердил Стратегию морской безопасности Украины. По словам секретаря Совета Алексея Данилова, подобный проект стратегического документа в сфере морской безопасности в Украине разработали впервые.
- Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что сейчас в 13 приграничных областях батальоны территориальной обороны укомплектованы более чем на 70%. До конца марта их укомплектуют на 90%.
- 11 февраля советник Байдена по безопасности заявил, что Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады в Пекине. Однако Штаты не знают ни даты, ни формата. По данным Bloomberg, вторжение может начаться 15 февраля.
- После этого министерства иностранных дел ряда государств одно за другим начали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано рисками вторжения войск России. Ранее уехать из Украины призвал президент США Байден.