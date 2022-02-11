У Росії двох кримських татар засудили до 11 років ув’язнення за участь в «Хізб ут-Тахрір»

У Росії двох кримських татар засудили до 11 років позбавлення волі. Вони були учасниками політичної партії «Хізб ут-Тахрір».

Про це у своєму Facebook повідомила українська обмудсмен Людмила Денісова.

«64-річного кримського татарина Зекір’ю Муратова позбавлено волі на 11 з половиною років, а Вадима Бектемирова — на 11 років у колонії суворого режиму. Відповідно до судового вироку, обоє впродовж перших трьох років перебуватимуть у тюрмі. А після відбування незаконного покарання будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання», — заявила вона.

За словами Денісової, Муратов має третю групу інвалідності і низку хвороб, зокрема гіпертонію та стенокардію. Таким чином 11,5 року ув’язнення для нього фактично означатимуть довічне позбавлення волі.

Крім того, під час оголошення вироку біля будівлі «Кримського гарнізонного військового суду» було затримано трьох кримськотатарських цивільних журналістів.