В России двух крымских татар приговорили к 11 годам заключения за участие в «Хизб ут-Тахрир»

В России двух крымских татар приговорили к 11 годам лишения свободы. Они были участниками политической партии «Хизб ут-Тахрир».
Об этом в своем Facebook сообщила украинская обмудсмен Людмила Денисова.
«64-летний крымский татарин Зекирья Муратов лишен свободы на 11 с половиной лет, а Вадим Бектемиров — на 11 лет в колонии строгого режима. Согласно судебному приговору, оба в течение первых трех лет будут находиться в тюрьме. А после отбывания незаконного наказания будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места жительства», — заявила она.
По словам Денисовой, Муратов имеет третью группу инвалидности и ряд болезней, в частности гипертонию и стенокардию. Таким образом срок заключения для него фактически будут означать пожизненное лишение свободы.
Кроме того, во время оглашения приговора у здания «Крымского гарнизонного военного суда» были задержаны трое крымскотатарских гражданских журналистов.
- «Хизб ут-Тахрир» — это международная исламская политическая партия, признанная террористической организацией в России и Казахстане. На территории Украины и большинства стран организация действует без ограничения на уровне национальных законодательств. Организация выступает за установление мусульманских законов и строгое их соблюдение, а также пропагандирует ислам среди немусульман. Хотя принципы и ценности партии противоречат демократическим, независимые эксперты отмечают, что никаких признаков терроризма или других видов насилия ее деятельность не имеет.
- После аннексии Крыма в 2014 году Россия систематически преследует на полуострове крымских татар и значительно ограничивает их деятельность. Особенно репрессии устраивают против тех, кто не поддерживает российскую «власть» в Крыму. В частности, РФ запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа — представительного органа татар. Страны Запада и ООН неоднократно осуждали репрессии против татар на полуострове и призывали Россию прекратить нарушения прав человека.