Антикорупційний суд обрав запобіжний захід співучаснику нардепа Владислава Трубіцина. Його підозрюють у хабарництві

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід співучаснику депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина, якого підозрюють в отриманні 1,26 мільйона гривень хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.
Фігуранта відправили під варту на два місяці з можливістю застави майже 2,5 млн гривень.
У разі внесення за нього застави на підозрюваного покладається низка зобов’язань:
- не залишати населеного пункту, де він проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;
- повідомляти детективу, прокурора, суд про зміну свого місяця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд до України;
- носити електронний засіб контролю.
Санкція інкримінованої йому статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
- 9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро викрили чинного депутата Київської міської ради та ще пʼятьох осіб на отриманні 1,26 мільйона гривень хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.