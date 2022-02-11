Британський співак Стінг продав права на всі свої пісні Universal Music за майже $300 мільйонів

Всесвітньовідомий британський співак Стінг продав права на всі свої пісні найбільшій у світі компанії звукозапису Universal Music Group.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначається, ідеться про повний каталог пісень — це понад 600 сольних робіт рокера і музика, яку він випустив із гуртом The Police. Відтепер Universal отримуватиме всі майбутні доходи від публікації музики Стінга.

Суму угоди не розголошують, але її оцінюють приблизно у $300 мільйонів.

«Для мене дуже важливо, щоб моя творча спадщина мала домівку, де її цінують і поважають — не тільки для того, щоб по-новому спілкуватися з відданими шанувальниками, але й для того, щоб познайомити з моїми піснями нову аудиторію, музикантів і покоління», — заявив Стінг, який більшу частину своєї карʼєри співпрацював із UMG.