Діджей Девід Гетта продасть Warner Music права на свою музику. Сума угоди перевищує $100 мільйонів

Відомий французький діджей Девід Гетта уклав угоду з американською компанією звукозапису Warner Music Group, за якою компанія отримає авторські права на весь каталог композицій Гетта.
Warner Music отримає весь каталог музики, записаної за останні двадцять років. Також буде підписано угоду щодо майбутніх записів.
За даними ВВС і Financial Times, сума угоди перевищує $100 мільйонів. За ці гроші Warner Music дістануться всі сім платівок Гетта, які продалися у світі тиражем у 50 мільйонів.
Гетта — одна з найбільш впливових фігур попмузики. На сьогодні у Spotify Гетта посідає восьме місце серед виконавців світу за кількістю щомісячних слухачів.