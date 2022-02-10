YouTube створить власний метавсесвіт. У 2022 році планується низка нововведень

Відеохостинг YouTube розповів про свої плани на 2022 рік — компанія збирається розвивати власний метавсесвіт, впроваджувати технологію NFT, щоб дати авторам відео нові способи заробітку, а також багато іншого.

Проєкт метавсесвіту поки що на ранній стадії, і деталі в YouTube не розкривають. Поки що відомо, що його реалізовуватимуть через ігри.

«Це тільки початок, але нам вже хочеться побачити, як ми зможемо перетворити ці віртуальні світи на реальність для глядачів», — сказав голова відділу з контролю виробництва YouТube Ніл Мохан.