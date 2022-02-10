YouTube создаст собственную метавселенную. В 2022 году планируется ряд новшеств

Видеохостинг YouTube рассказал о своих планах на 2022 год — компания собирается развивать собственную метавселенную, внедрять технологию NFT, чтобы дать авторам видео новые способы заработка, а также многое другое.

Проект метавселенной пока на ранней стадии, и детали в YouTube не раскрывают. Пока известно, что ее будут реализовывать через игры.

«Это только начало, но нам не терпится увидеть, как мы сможем превратить эти виртуальные миры в реальность для зрителей», — сказал глава отдела контроля производства YouТube Нил Мохан.