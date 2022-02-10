У Франції помер вчений Люк Монтаньє, який відкрив вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

Люк Монтаньє помер у вівторок, 8 лютого, в оточенні дітей. У 2008 році він та його колега Франсуаза Барре-Сінуссі отримали Нобелівську премію з медицини за те, що у 1983 році відкрили вірус імунодефіциту людини.

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Газета Libertation пише, що, попри Нобелівську премію, Люк Монтаньє піддавався критику у науковій спільноті. У 2009 році — через рік після отримання Нобелівської премії — він відстоював ідею про те, що хороша імунна система може позбутися ВІЛ «за кілька тижнів» і що хороша дієта, багата на антиоксиданти, може наражати вірус на вірус небезпеки. Пізніше Монтанье стверджував, що розлади аутистичного спектра мають бактеріальне походження, і їх можна лікувати антибіотиками. У 2017 році він висловив кілька антивакцинаторських тез, таких як звʼязок між вакцинацією та синдромом раптової дитячої смерті.

Вірус імунодефіциту людини

ВІЛ вражає клітини імунної системи, і організм втрачає здатність захищатися від інфекцій. Оскільки ВІЛ належить до ретровірусів, то, потрапивши всередину клітини, він вбудовує свій генетичний код в її ДНК і, по суті, стає її частиною. Клітини починають виробляти нові копії вірусу, які розповсюджуються по організму. Особлива ціль вірусу — Т-лімфоцити або Т-хелпери. Вірус «ховається» всередині інфікованих клітин, тож імунна система не може його розпізнати і атакувати. Тому вірус можна тільки стримувати за допомогою спеціальних препаратів. Навіть якщо вивести всі частинки ВІЛ із зараженого організму, то один Т-лімфоцит може «активуватися» і почати поширювати вірус. Лікувати від ВІЛ складно ще й через резистентність. Це означає, що певний штам вірусу не просто потрапляє в клітини людського організму — він мутує і може розмножуватися навіть при прийомі ліків.