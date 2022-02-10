Во Франции скончался ученый Люк Монтанье, который открыл вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Люк Монтанье умер во вторник, 8 февраля, в окружении детей. В 2008 году он и его коллега Франсуаза Барре-Синуси получили Нобелевскую премию по медицине за то, что в 1983 году был открыт вирус иммунодефицита человека.

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Газета Libertation пишет, что, несмотря на Нобелевскую премию, Люк Монтанье подвергался критике в научном сообществе. В 2009 году — через год после получения Нобелевской премии — он отстаивал идею о том, что хорошая иммунная система может избавиться от ВИЧ «за несколько недель» и что хорошая диета, богатая антиоксидантами, может подвергать вирусу опасности. Позднее Монтанье утверждал, что нарушения аутистического спектра имеют бактериальное происхождение, и их можно лечить антибиотиками. В 2017 году он высказал несколько антивакцинаторских тезисов, таких как связь между вакцинацией и синдромом внезапной младенческой смерти.

Вирус иммунодефицита человека

поражает клетки иммунной системы, и организм теряет способность защищаться от инфекций. Поскольку ВИЧ относится к ретровирусам, то попав внутрь клетки, он встраивает свой генетический код в ее ДНК — и, по сути, становится ее частью. Клетки начинают производить новые копии вируса, которые распространяются по организму. Особая цель вируса — Т-лимфоциты или Т-хелперы. Вирус «прячется» внутри зараженных клеток, поэтому иммунная система не может его распознать и атаковать. Потому вирус можно только «держать в узде» с помощью специальных препаратов. Даже если вывести все частицы ВИЧ из зараженного организма, то один Т-лимфоцит может «активироваться» и начать распространять вирус. Лечить от ВИЧ сложно также из-за резистентности. Это значит, что определенный штамм вируса не просто попадает в клетки человеческого организма — он мутирует и может размножаться даже при приеме лекарств.