У консолях PlayStation з’явиться українська мова

На консолях PlayStation від Sony з’явиться офіційна українська мова. Її додали в оновленні прошивки для PS4 та PS5.
Нову функцію помітили бета-тестери консолей.
У самому повідомленні від Sony від 8 лютого нічого не згадується про українському мову, але для бета-тестерів компанія вже почала відправляти оновлення прошивки. І в цих повідомленнях Sony вказує, що додала українську локалізацію.
У соцмережах вже почали публікувати скриншоти із прикладами офіційного українського перекладу на консолях PS4 та PS5.
- Компанія Sony продовжить у 2022 році випускати старі приставки PlayStation 4. Дефіцит нових PlayStation 5 стався через проблеми з поставками мікросхем. Хоча компанія публічно не оголошувала дату зупинки виробництва PS4, це планували зробити наприкінці 2021 року. Але через брак мікросхем стару приставку продовжуватимуть виготовляти.
- Нова консоль Sony PlayStation 5 надійшла в обмежений продаж у всьому світі 19 листопада 2020 року. Компанія до старту продажів прикрасила деякі станції метро Лондона і замінила логотип підземки на символи кнопок. В Україні на старті продажів PlayStation 5 коштувала $399,99 (без оптичного приводу) і $499 (з дисководом).