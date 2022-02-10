В консолях PlayStation появится украинский язык

На консолях PlayStation от Sony появится официальный украинский язык. Его добавили в обновлении прошивки для PS4 и PS5.

Новую функцию заметили бета-тестеры консолей.

В самом сообщении от Sony от 8 февраля ничего не упоминается об украинском языке, но для бета-тестеров компания уже начала отправлять обновление прошивки. И в этих сообщениях Sony указывает, что добавила украинскую локализацию.

В соцсетях уже начали публиковать скриншоты с примерами официального украинского перевода на консолях PS4 и PS5.