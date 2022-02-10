Військовий вертоліт «Чорний яструб» вперше в історії здійснив політ без пілотів

Військовий вертоліт UH-60 Black Hawk («Чорний яструб») уперше піднявся у повітря без пілотів. Польоти 5 і 7 лютого пройшли в рамках спільної програми Управління перспективних дослідницьких проєктів Міноборони США (DARPA) і компанії Sikorsky Innovation (належить Lockheed Martin).

Про це повідомляють пресслужби Lockheed Martin і DARPA.

Black Hawk літав без пілотів над військовою базою Форт-Кемпбелл у штаті Кентуккі. Вертоліт керувався автономною системою Sikorsky Matrix (програма ALIAS), яка повинна допомагати пілотам під час польотів у вкрай складних умовах.

Під час тестів вертоліт пролетів через імітацію Нью-Йорка, петляючи Манхеттеном і облітаючи хмарочоси. Обидва польоти пройшли успішно.